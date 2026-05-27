Более 200 человек получили выплаты после атаки БПЛА на Рязань

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки БПЛА на Рязань 15 мая повреждены два многоэтажных жилых дома, пострадали 28 человек, пятеро погибли.

РЯЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Более 200 человек получили выплаты на первоочередные нужды после атаки БПЛА на Рязань 15 мая, в результате которой повреждения получили многоквартирные дома, сообщил министр труда и социальной защиты населения региона Андрей Кричинский.

"На сегодня более 200 человек получили выплаты на первоочередные нужды. И сегодня… начинаем принимать заявления и, наверное, уже сегодня отправим первые выплаты тем, у кого случилась невосполнимая трагедия", - рассказал Кричинский на заседании правительства региона, трансляция которого ведется в социальных сетях.

Он добавил, что на этой неделе будут направлены первые выплаты за утраченное имущество.