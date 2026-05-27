Рейтинг@Mail.ru
Более 200 человек получили выплаты после атаки БПЛА на Рязань - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 27.05.2026
Более 200 человек получили выплаты после атаки БПЛА на Рязань

Кричинский: более 200 человек получили выплаты после атаки БПЛА на Рязань

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на Рязань
Вид на Рязань - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на Рязань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА на Рязань 15 мая повреждены два многоэтажных жилых дома, пострадали 28 человек, пятеро погибли.
  • Более 200 человек уже получили выплаты на первоочередные нужды.
  • На этой неделе будут направлены первые выплаты за утраченное имущество.
РЯЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Более 200 человек получили выплаты на первоочередные нужды после атаки БПЛА на Рязань 15 мая, в результате которой повреждения получили многоквартирные дома, сообщил министр труда и социальной защиты населения региона Андрей Кричинский.
Губернатор Рязанской области Павел Малков 15 мая сообщал, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. Пострадали 28 человек, пятеро погибли. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.
"На сегодня более 200 человек получили выплаты на первоочередные нужды. И сегодня… начинаем принимать заявления и, наверное, уже сегодня отправим первые выплаты тем, у кого случилась невосполнимая трагедия", - рассказал Кричинский на заседании правительства региона, трансляция которого ведется в социальных сетях.
Он добавил, что на этой неделе будут направлены первые выплаты за утраченное имущество.
Ранее Малков сообщал о принятом решении по выплатам семьям погибших и пострадавшим в результате атаки БПЛА: 1,5 миллиона рублей семьям погибших, от 300 до 600 тысяч рублей пострадавшим в зависимости от степени вреда здоровью, до 150 тысяч рублей за утраченное имущество.
ОАК передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Су-35С уничтожают БПЛА на дальних подступах, рассказал летчик
26 мая, 08:02
 
РязаньРязанская областьРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала