07:05 27.05.2026 (обновлено: 12:13 27.05.2026)
Силы ПВО отразили комбинированную атаку ракетами и БПЛА на Севастополь

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные всю ночь отражали комбинированную атаку ВСУ на Севастополь, сообщил Развожаев.
  • Украинские боевики наносили удары ракетами Storm Shadow.
  • ПВО сбила более 20 дронов противника.
  • По последним данным, пострадавших среди жителей нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку украинских боевиков на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow. Сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега", — написал он на платформе "Макс".
По последним данным, пострадавших среди жителей нет.
Уточняется, что одна ракета попала в Южное управление Центробанка, загорелась крыша. На Ластовой площади ударная волна повредила фасад и окна 8-этажного дома. В районе улицы Гоголя задело административное здание, которое давно не использовалось.
