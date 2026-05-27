Силы ПВО отразили комбинированную атаку ракетами и БПЛА на Севастополь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные всю ночь отражали комбинированную атаку ВСУ на Севастополь, сообщил Развожаев.
- Украинские боевики наносили удары ракетами Storm Shadow.
- ПВО сбила более 20 дронов противника.
- По последним данным, пострадавших среди жителей нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку украинских боевиков на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По последним данным, пострадавших среди жителей нет.
Уточняется, что одна ракета попала в Южное управление Центробанка, загорелась крыша. На Ластовой площади ударная волна повредила фасад и окна 8-этажного дома. В районе улицы Гоголя задело административное здание, которое давно не использовалось.
