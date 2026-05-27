В Таганроге после ракетной атаки пострадали два человека
Специальная военная операция на Украине
 
06:57 27.05.2026
В Таганроге после ракетной атаки пострадали два человека

В Таганроге после ракетной атаки пострадали и доставлены в больницу два человека

Работа скорой помощи - РИА Новости, 27.05.2026
Работа скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Таганроге была уничтожена ракета в ходе отражения воздушной атаки.
  • Два человека пострадали и были доставлены в больницу, также произошло возгорание автомобилей, но пожар был локализован.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Два человека пострадали и доставлены в больницу в Таганроге после ракетной атаки, сообщила глава города Светлана Камбулова.
В среду губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ракета уничтожена в Таганроге в ходе отражения воздушной атаки.
"Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в Таганроге была уничтожена ракета. К сожалению, не обошлось без последствий. Есть пострадавшие - два человека доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - написала Камбулова в канале на платформе "Макс".
Глава города добавила, что произошло возгорание автомобилей, пожар локализован.
"Ракетная опасность снята. Перекрытия дорог в городе нет. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме", - заключила Камбулова.
