В Таганроге после ракетной атаки пострадали два человека

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Два человека пострадали и доставлены в больницу в Таганроге после ракетной атаки, сообщила глава города Светлана Камбулова.
В среду губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ракета уничтожена в Таганроге в ходе отражения воздушной атаки.
"Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в Таганроге была уничтожена ракета. К сожалению, не обошлось без последствий. Есть пострадавшие - два человека доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", - написала Камбулова в канале на платформе "Макс".
Глава города добавила, что произошло возгорание автомобилей, пожар локализован.
"Ракетная опасность снята. Перекрытия дорог в городе нет. Движение транспорта осуществляется в штатном режиме", - заключила Камбулова.