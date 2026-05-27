В Алтайском крае мужчина прилюдно напал на девочку

БАРНАУЛ, 27 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы Алтайского края проводят проверку в связи с нападением мужчины на девочку на улице города Камень-на-Оби.
В соцсетях размещено видео, которое сняли очевидцы. На нем видно, как взрослый мужчина на улице применяет силу к ребенку. В комментариях пользователи сообщают, что агрессор якобы так пытался "защитить" свою дочь из-за того, что эта девочка плюнула в его ребенка. Он схватил ее за волосы.
"В социальных сетях размещено обращение о применении насилия к ребенку взрослым мужчиной в городе Камень-на-Оби. Прокурор Алтайского края Антон Герман отреагировал на поступивший сигнал. По его поручению территориальной прокуратурой организована проверка причин и условий произошедшего", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
Она отметила также, что контролируется принятие процессуального решения, полиция также проводит проверку.
"Двадцать пятого мая сообщение по факту инцидента зарегистрировано в МО МВД России "Каменский". В настоящее время все обстоятельства устанавливаются, проводится проверка", - рассказали журналистам в главке МВД по региону.