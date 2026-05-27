20:07 27.05.2026
В Вологодской области не будут смягчать антиалкогольные ограничения

РИА Новости: заксобрание Вологодской области не изменит закон о продаже алкоголя

CC BY 4.0 / Законодательное собрание Вологодской области / Здание Законодательного Собрания Вологодской области
Здание Законодательного Собрания Вологодской области. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Законодательное собрание Вологодской области не поддерживает планы по смягчению закона об ограничении розничной продажи алкоголя.
  • Региональный парламент не поддерживает такие изменения, поскольку видит эффект от принятых мер.
  • Инициатива об исключении пятницы из числа дней с ограниченным временем продажи алкоголя не обсуждалась на комитетах, заседаниях фракций и с правительством, так как была выдвинута одним депутатом без консультаций.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая - РИА Новости. Законодательное собрание Вологодской области не обсуждает изменения действующего закона об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции, в целом не поддерживая планы по его смягчению, сообщил председатель регионального парламента Роман Заварин.
Ряд СМИ ранее утверждали, что в Вологодской области могут смягчить ограничения на розничную продажу алкоголя. Якобы, согласно новому законопроекту, предусмотрено исключение пятницы из числа дней недели, в которые продажа алкоголя ограничена временным периодом с 12.00 часов до 14.00 часов. То есть, в случае принятия законопроекта, в пятницу, как и в выходные дни, купить алкоголь можно будет в обычном режиме.
«
"Инициатива исходила от одного депутата, без консультаций. Она не обсуждалась ни на комитетах, ни на заседании фракций, ни с правительством, потому что подобные серьезные решения, влияющие на жизнь вологжан, всегда прорабатываются совместно. Более того, подобные законопроекты в обязательном порядке требуют оценки регулирующего воздействия", - сказал Заварин, которого цитирует в пресс-служба заксобрания в ответ на запрос РИА Новости относительно возможных смягчений продажи алкоголя.
По его словам, подобный законопроект не отражает позицию регионального парламента.
"В целом региональный парламент не поддерживает такие изменения, поскольку мы видим эффект от принятых мер. Регион демонстрирует положительную динамику в борьбе с алкоголизацией: растет рождаемость, снижается число ДТП с участием нетрезвых водителей. Закон действует чуть больше года, и делать окончательные выводы, менять решения пока рано. Для этого нужна глубокая аналитика по всем сферам — от здравоохранения до правопорядка. И только потом принимать решение", - уточнил Заварин.
Как отметили в пресс-службе, в настоящее время законодательная инициатива уже отозвана депутатом.
С 1 марта 2025 года в Вологодской области вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Спиртное в регионе продают с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу и c 08.00 до 23.00 по выходным и праздникам. Ресторанам разрешено торговать алкоголем без ограничения по времени.
Вологодская областьАлкогольОбщество
 
 
