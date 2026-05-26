В Московском зоопарке рассказали о состоянии пумы Геркулеса

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пума Геркулес, конфискованный у москвича в 2025 году и живущий в Московском зоопарке, активен и работает на тренингах, у него все стабильно, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
Ранее мужчина в районе Кунцево несколько лет содержал хищное животное в тесной квартире. Местные жители неоднократно жаловались, что хозяин выгуливал пуму по району без намордника. В итоге суд привлек мужчину к административной ответственности за содержание животного без соответствующих документов и постановил конфисковать хищника. Московский зоопарк забрал Геркулеса 7 марта 2025 года.
"У Геры все стабильно. Активен, хорошо работает на тренингах", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что в планах работы по модификации уличного вольера: необходимо поменять крышу, сделать полки и древянные "лазилки".
17 ноября 2025, 16:41