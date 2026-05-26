11:56 26.05.2026 (обновлено: 11:57 26.05.2026)
В Московском зоопарке рассказали о состоянии пумы Геркулеса

© Фото : Московский зоопарк/Telegram
Пума по кличке Геркулес в Московском зоопарке. Архивное фото
  • Пума по имени Геркулес, конфискованная у москвича в 2025 году, живет в Московском зоопарке.
  • У пумы все стабильно, она активна и хорошо работает на тренингах.
  • В планах — модификация уличного вольера для Геркулеса: необходимо поменять крышу, сделать полки и деревянные «лазилки».
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пума Геркулес, конфискованный у москвича в 2025 году и живущий в Московском зоопарке, активен и работает на тренингах, у него все стабильно, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
Ранее мужчина в районе Кунцево несколько лет содержал хищное животное в тесной квартире. Местные жители неоднократно жаловались, что хозяин выгуливал пуму по району без намордника. В итоге суд привлек мужчину к административной ответственности за содержание животного без соответствующих документов и постановил конфисковать хищника. Московский зоопарк забрал Геркулеса 7 марта 2025 года.
"У Геры все стабильно. Активен, хорошо работает на тренингах", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что в планах работы по модификации уличного вольера: необходимо поменять крышу, сделать полки и древянные "лазилки".
