Зеленский открыто признался в фашизме, заявил евродепутат

БРАТИСЛАВА, 26 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский открыто признался в фашизме, воздав почести одному из лидеров "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Андрею Мельнику, заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

Киевской области. Зеленский, чей дед воевал в Великую Отечественную войну на стороне СССР , в понедельник принял участие в перезахоронении останков Мельника

По его словам, всем хорошо известно, что "творили бандеровцы на востоке Словакии".

"Мы знаем, что они сделали на Волыни, как снимали кожу с детей, как истязали и убивали десятки тысяч женщин и детей. И таких Зеленский сегодня прославляет, коллаборантов с Гитлером. Я говорю это на протяжении долгих лет: режим Зеленского является бандеровским, и сегодня это официально подтверждено. Украина становится фашистским государством", - добавил Блага.

По его мнению, уже ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что представители киевского режима являются сторонниками фашизма.

* Экстремистская организация, запрещенная в России