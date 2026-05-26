Зеленский открыто признался в фашизме, заявил евродепутат - РИА Новости, 26.05.2026
16:02 26.05.2026
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский открыто признался в фашизме, заявил евродепутат от Словакии Любош Блага.
  • Накануне тот принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника.
  • Блага назвал режим Зеленского бандеровским, а Украину — фашистским государством.
БРАТИСЛАВА, 26 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский открыто признался в фашизме, воздав почести одному из лидеров "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Андрею Мельнику, заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
Зеленский, чей дед воевал в Великую Отечественную войну на стороне СССР, в понедельник принял участие в перезахоронении останков Мельника в Киевской области.
"Зеленский открыто признался в фашизме", - заявил Блага в своем Telegram-канале во вторник.
По его словам, всем хорошо известно, что "творили бандеровцы на востоке Словакии".
"Мы знаем, что они сделали на Волыни, как снимали кожу с детей, как истязали и убивали десятки тысяч женщин и детей. И таких Зеленский сегодня прославляет, коллаборантов с Гитлером. Я говорю это на протяжении долгих лет: режим Зеленского является бандеровским, и сегодня это официально подтверждено. Украина становится фашистским государством", - добавил Блага.
По его мнению, уже ни у кого не должно оставаться сомнений в том, что представители киевского режима являются сторонниками фашизма.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Данный материал опубликован исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
В миреРоссияСловакияСССРВладимир ЗеленскийЛюбош БлагаАндрей МельникОрганизации украинских националистов* (ОУН)*Киевская область
 
 
