Специальная военная операция на Украине
 
12:38 26.05.2026 (обновлено: 15:27 26.05.2026)
ВС России освободили два населенных пункта в Сумской области

ВС России освободили Запселье и Рясное в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы группировки "Север" освободили Запселье и Рясное в Сумской области.
  • ВСУ пытались перебрасывать резервы из состава элитных штурмовиков, но понесли потери и оставили позиции.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Бойцы "Севера" взяли под контроль населенные пункты Запселье и Рясное в Сумской области, сообщило Минобороны.
"Во время штурма разведывательные подразделения группировки выявляли огневые позиции противника, а мотострелки, закрепившись в селах, совместно с расчетами ударных дронов <...> выбивали украинских националистов из зданий, подвальных сооружений и блиндажей. Артиллерия вела контрбатарейную борьбу, а также поражала пункты управления БПЛА и системы связи", — заявили в ведомстве.
Подразделения группировки "Север" освободили Рясное в Сумской области
Подразделения группировки "Север" освободили Рясное в Сумской области
Подразделения группировки "Север" освободили Запселье в Сумской области
Подразделения группировки "Север" освободили Запселье в Сумской области
Отмечается, что ВСУ пытались перебрасывать резервы из состава элитных штурмовиков, но все было безуспешно: боевики понесли потери и оставили позиции.
Помимо освобождения двух сел, российские военные нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Писаревка, Иволжанское и Ободы в Сумской области, а также у Бугаевки, Терновой, Белого Колодезя, Гранова и Избицкого в Харьковской области.
За сутки потери украинской армии на этом направлении составили до 195 солдат, две ББМ, 20 автомобилей и артиллерийское орудие, уточнили в министерстве.
