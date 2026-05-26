Запад создал провокацию в Буче, чтобы сорвать переговоры, заявила Захарова

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Провокация в Буче была создана Западом, в первую очередь Великобританией, чтобы сорвать переговорный процесс между Россией и киевским режимом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Они придумали провокацию в Буче, …чтобы прервать переговоры, которые проходили между Россией, между киевским режимом… Кто хотел их сорвать? Западники, в первую очередь Британия - им нужен был повод. Как объяснить мировому сообществу, что с Россией не надо вести переговоры?" - сказала Захарова в ходе выступления на Международном форуме по безопасности.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Постпред России при Всемирной Организации Василий Небензя ранее сообщал, что глава российского МИД Сергей Лавров 1 мая направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу по инсценировке в Буче, Москва ждет четкие ответы, а не отписки.