Новым замглавы МВД стал генерал-майор полиции Макаров

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новым заместителем министра внутренних дел РФ стал генерал-майор полиции Алексей Макаров, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"На должность заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации назначен генерал-майор полиции Макаров Алексей Николаевич", - сказал министр на видео, которое опубликовано в канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк на платформе "Макс".