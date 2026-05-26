Вулин рассказал, ради чего Вучич может подать в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вулин заявил, что Вучич может в скором времени подать в отставку.
- По словам бывшего вице-премьера Сербии, президент может подать в отставку, чтобы дать возможность провести выборы в стране, а не из-за внешнего давления.
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич может подать в отставку не из-за внешнего давления, а ради проведения в стране выборов, заявил РИА Новости бывший вице-премьер Сербии, основатель партии "Движение социалистов" Александр Вулин.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в понедельник, что может в скором времени подать в отставку. Официально его мандат заканчивается весной 2027 года.
«
"Президент Вучич не тот президент, который сломается под давлением. Если он так поступит, то только чтобы дать возможность Сербии провести выборы, а не потому, что кто-то ему приказал или пытался оказать давление", - сказал собеседник агентства.
Досрочных выборов требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции.
Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа 2025 года. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
В Сербии остановили железнодорожное сообщение
23 мая, 14:36