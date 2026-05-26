В Херсонской области создадут отряд "БАРС" для борьбы с украинскими дронами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области создадут добровольческий отряд «БАРС» для борьбы с дронами ВСУ.
- Отряд будет комплектоваться системами противодействия БПЛА и защищать коммуникации и критически важные инфраструктурные объекты.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Добровольческий отряд "БАРС" для борьбы с дронами ВСУ создадут в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Сейчас будем увеличивать количество добровольцев, а они уже есть. Приглашаю в создаваемый "БАРС" - еще один на территории Херсонской области (добровольческий отряд - ред.), который будет комплектоваться системами противодействия БПЛА, защищая наши коммуникации и критически важные инфраструктурные объекты", - сказал Сальдо журналистам.
Кроме того, по его словам, в регионе развернуты новые возможности по защите дорог и критически важных объектов от атак вражеских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18