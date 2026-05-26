ВСУ свыше 130 раз за сутки атаковали из артиллерии Курскую область

КУРСК, 26 мая – РИА Новости. ВСУ 134 раза за прошедшие сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, над регионом сбито 95 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 25 мая до 09.00 26 мая сбито 95 вражеских беспилотников различного типа. 134 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", – сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что два раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в деревне Рыжевка Рыльского района повреждена крыша и остекление дома. В деревне Чечевизня Курчатовского района поврежден забор частного дома", – сообщил глава региона.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет.