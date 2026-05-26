Тела боевиков ВСУ в Верхней Терсе были истощены, рассказал морпех

Краткий пересказ от РИА ИИ Силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области.

ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Тела украинских солдат, обнаруженные в Верхней Терсе Запорожской области, были истощены, военные при этом были одеты в зимнюю форму, что свидетельствует об отсутствии ротации и снабжения, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты группировки войск "Восток" с позывным "Бальтазар".

По словам заместителя командира взвода 55-й гвардейской дивизии, на позициях ВСУ в мае находили погибших украинских солдат в зимней форме.

"(Обнаруженные - ред.) свежие тела погибших - такие истощенные, в зимней одежде", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что состояние формы и внешний вид погибших свидетельствуют о длительном пребывании на позициях.

"Видно, что они там давно сидят, наверное, еще с зимы", - сообщил морпех.