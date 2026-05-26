ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Голодные украинские военные просили еду у жителей Родинского в ДНР, рассказал РИА Новости беженец из этого города Андрей Бондарь.

Ранее украинские СМИ сообщали, что генштабу ВСУ пришлось уволить командиров 14-й бригады и 10-го корпуса после скандала об истощенных солдатах ВСУ, фотографии которых распространились в интернете.

"От меня где-то километр до ж/д. Там люди жили на окраине. Туда украинские приходили вояки. Девчонки моих годов там (проживали - ред.). Слышу шорохи какие-то. Она (местная жительница - ред.) пошла в дом, заходит - два пацана сидят, украинские, перепуганные: "Ой, тетенька, а нет чего поесть?", - сказал Бондарь.

По его словам, украинские военные сами рассказали о том, что их поймали и отправили на фронт с банкой консервов и водой, которые быстро закончились.