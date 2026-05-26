Рейтинг@Mail.ru
Беженец рассказал, как боевики ВСУ просили еду у жителей Родинского - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 26.05.2026
Беженец рассказал, как боевики ВСУ просили еду у жителей Родинского

РИА Новости: военные ВСУ просили еду у жителей Родинского

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беженец Андрей Бондарь рассказал, что украинские военные просили еду у жителей Родинского в ДНР.
  • Украинские СМИ сообщали об увольнении командиров 14-й бригады и 10-го корпуса ВСУ после скандала об истощенных солдатах.
  • Командующий российской группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук сообщил об освобождении города Родинское силами 9-й мотострелковой бригады.
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Голодные украинские военные просили еду у жителей Родинского в ДНР, рассказал РИА Новости беженец из этого города Андрей Бондарь.
Ранее украинские СМИ сообщали, что генштабу ВСУ пришлось уволить командиров 14-й бригады и 10-го корпуса после скандала об истощенных солдатах ВСУ, фотографии которых распространились в интернете.
"От меня где-то километр до ж/д. Там люди жили на окраине. Туда украинские приходили вояки. Девчонки моих годов там (проживали - ред.). Слышу шорохи какие-то. Она (местная жительница - ред.) пошла в дом, заходит - два пацана сидят, украинские, перепуганные: "Ой, тетенька, а нет чего поесть?", - сказал Бондарь.
По его словам, украинские военные сами рассказали о том, что их поймали и отправили на фронт с банкой консервов и водой, которые быстро закончились.
Командующий российской группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Беженец рассказал об атаке дронов ВСУ по мирным жителям в ДНР
24 мая, 07:03
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала