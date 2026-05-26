ВСУ выпустили по Херсонской области тысячу боеприпасов, заявил Мирошник - РИА Новости, 26.05.2026
07:09 26.05.2026
ВСУ выпустили по Херсонской области тысячу боеприпасов, заявил Мирошник

Родион Мирошник. Архивное фото
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ за неделю с 18 по 24 мая выпустили не менее тысячи боеприпасов по Херсонской области.
  • Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский, Геничевский округа.
  • Удары наносились по жилым домам, социальным объектам, объектам коммунального хозяйства, связи и энергетики, легковому транспорту, магазинам.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ВСУ за неделю с 18 по 24 мая выпустили не менее тысячи боеприпасов по Херсонской области, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 1000 боеприпасов", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский, Геничевский округа, уточнил посол.
По его данным, удары наносились по жилым домам, социальным объектам, объектам коммунального хозяйства, связи и энергетики, легковому транспорту, магазинам.
"Отмечался рост числа атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на густонаселенные кварталы, частный сектор и гражданские автомобили", - указал Мирошник.
Он рассказал, что в Софиевке дрон прицельно ударил по легковой автомашине, доставлявшей хлеб в местные магазины. В момент удара в машине находились двое мужчин – 40-летний водитель и его 44-летний напарник.
"Оба получили тяжелые ранения. Несмотря на усилия врачей, один из пострадавших скончался", - констатировал посол.
"В Раденске целью удара стал гражданский автомобиль, припаркованный у здания почты. В момент взрыва рядом с транспортным средством находились люди. В результате детонации боеприпаса осколочные ранения получили двое пожилых мужчин 83 и 80 лет", - сообщил Мирошник.
