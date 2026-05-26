В Сумской области уничтожили повторно мобилизованного военного ВСУ

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ, который был повторно мобилизован после обмена пленными, уничтожен в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Анализ некрологов уничтоженных украинских военнослужащих показал, что в Сумской области ликвидирован М. Савин - военнослужащий ВСУ, повторно мобилизованный в украинскую армию после возвращения из плена", - сказал собеседник агентства.