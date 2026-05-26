Командиры ВСУ берут взятки с боевиков за отпуск и зарплату

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинские командиры берут с подчиненных взятки за отпуск и получение положенной им заработной платы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Чтобы уйти в отпуск после выполнения задачи, солдаты вынуждены платить офицерам. И то отпускают всего на несколько дней, иногда даже в рамках одного региона или города. То есть они не могут уехать в родной населенный пункт и вынуждены проводить такой отгул рядом с местом несения службы", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, также украинские офицеры берут взятки за получение заработной платы в размере 5-10% от ее суммы.