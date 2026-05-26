04:30 26.05.2026
Мобилизованные в ВСУ вместо обучения пили алкоголь, рассказал пленный

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный из 32-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ Владимир Никончук рассказал, что в учебном центре ВСУ обучался только пять дней в месяц.
  • Остальное время, по словам Никончука, он пил алкоголь, так как из-за преклонного возраста его отказывались брать в учебные группы и не выдавали оружие.
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Пленный из 32-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ Владимир Никончук рассказал, что в учебном центре ВСУ обучался только пять дней в месяц, а остальное время пил алкоголь.
"Изловили (мобилизировали - ред.) меня прямо во дворе. Учебка - месяц я был там, только пять дней учился… Там больше нечего делать, как только бухать", - сказал агентству пленный.
Он добавил, что из-за преклонного возраста его отказывались брать в учебные группы, а оружие курсантам не выдавали.
"Без оружия, без ничего. Нам не давали оружие. Вместо автомата - кирка и лопата", - объяснил Никончук.
