Мобилизованные в ВСУ вместо обучения пили алкоголь, рассказал пленный

ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Пленный из 32-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ Владимир Никончук рассказал, что в учебном центре ВСУ обучался только пять дней в месяц, а остальное время пил алкоголь.

"Изловили (мобилизировали - ред.) меня прямо во дворе. Учебка - месяц я был там, только пять дней учился… Там больше нечего делать, как только бухать", - сказал агентству пленный.

Он добавил, что из-за преклонного возраста его отказывались брать в учебные группы, а оружие курсантам не выдавали.