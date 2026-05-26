Российский ВПК представит разработки на форуме по безопасности - РИА Новости, 26.05.2026
10:45 26.05.2026
Российский ВПК представит разработки на форуме по безопасности

РИА Новости: на форуме в Подмосковье представят новейшие боевые модули и БПЛА

© Фото : Ижевский электромеханический завод "Купол"
Зенитно-ракетный комплекс "Тор М2КМ". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущие оборонные предприятия России представят свои разработки на форуме по безопасности в Подмосковье с 26 по 29 мая.
  • На выставке будут представлены различные образцы вооружения, включая боевой модуль 9А331МК-1, воздушную мишень самолетного типа и радиолокационную станцию 1Л122-1Е.
  • Особое внимание привлекут новейшие барражирующие боеприпасы, разведывательный БЛА Z-16Э и другие современные системы вооружения.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ведущие оборонные предприятия РФ представят иностранным делегациям свои разработки на форуме по безопасности в Подмосковье, сообщили РИА Новости в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
Первый международный форум по безопасности пройдет с 26 по 29 мая под эгидой Совета безопасности РФ в Подмосковье.
"В рамках форума главам делегаций дружественных государств будут представлены образцы вооружения ведущих предприятий-разработчиков и производителей продукции военного назначения", - говорится в сообщении.
По данным службы, на выставке представят автономный боевой модуль 9А331МК-1 из состава зенитного ракетного комплекса 9К331МКМ "Тор-М2КМ" с боевыми и техническими средствами в модульном исполнении, воздушную мишень самолетного типа с воздушно-винтовой тягой из состава универсального мишенно-тренировочного комплекса 9Ф6021Э "Адъютант", а также малогабаритную радиолокационную станцию 1Л122-1Е.
"Особое внимание привлекут новейшие барражирующие боеприпасы "Изделие 51Э" и "Изделие 52Э", а также разведывательный БЛА Z-16Э из состава разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э", зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны "Крона-Э", комплект радиотехнических средств противодействия радиоуправляемым авиационным моделям - "Изделие РБ-504П-Э", - перечислили в ФСВТС.
Также, как отметили в ведомстве, будут показаны унифицированные модули радиопомех пространственно-распределенной системы прикрытия объектов от прицельного применения высокоточного оружия "Поле-21Э" на базе специальной аппаратуры "Поле-21".
Гости также смогут ознакомиться со скоростными десантно-штурмовыми лодками БК-10, скоростными десантно-штурмовыми катерами БК-16Э, элементами динамической защиты бронетанковой техники, модульной динамической защитой и решетчатым экраном из состава модернизированного танка Т-72, а также комплексом средств снижения заметности танков.
