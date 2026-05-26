Накал между США и Ираном может сорвать мир на Ближнем Востоке, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Высокий уровень напряженности между Соединенными Штатами и Ираном рискует сорвать дипломатический процесс по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, утверждает газета New York Times.
Ранее иранский МИД обвинил США в нарушении перемирия, добавив, что Тегеран не оставит действия Вашингтона без ответа. Официальный представитель Центрального командования ВС США подтвердил РИА Новости, что американские военные атаковали ракетные установки и катера на территории южного Ирана.
"Напряженность между Ираном и Соединенными Штатами во вторник осталась на высоком уровне, что может подорвать хрупкие дипломатические усилия", - пишет издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.