16:43 26.05.2026
Уехавшие за рубеж могут остаться без имущества, заявил Володин

Вячеслав Володин. Архивное фото
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что граждане России, находящиеся за пределами страны и наносящие вред России, могут лишиться своего имущества.
  • Госдума приняла закон, позволяющий арестовывать имущество граждан России, находящихся за границей и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.
  • Володин подчеркнул, что речь идет о защите интересов России, и отметил, что некоторые деятели культуры, уехав за пределы страны, оскорбляют защитников и пытаются разрушить государство.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Все те, кто уехал и продолжает наносить вред РФ, делая оскорбительные заявления в адрес защитников России или дискредитируя РФ, могут оказаться без имущества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается арестовывать имущество, включая деньги на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.
"Все те, кто уехал и продолжает наносить вред Российской Федерации, делая оскорбительные заявления в адрес защитников России или дискредитируя нашу страну, после принятия закона, который предложен для голосования в третьем чтении, могут оказаться без имущества", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
По его словам, речь идет о защите интересов России.
"Накопили здесь благодаря гражданам Российской Федерации. Благодаря России. Особенно это касается деятелей культуры. Аплодировали, благотворительные деньги перечисляли. Не бедствовали, люди покупали билеты недешевые", - отметил он.
Володин отметил, что многие от восхищения и аплодисментов потеряли не только голову, но и совесть. По его словам они, уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров, и пытаются разрушить государство.
