ВМС США возобновили сопровождение судов через Ормуз, утверждает WSJ

ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Военно-морские силы США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Чиновники рассказали Wall Street Journal, что ВМС США сопроводили греческий супертанкер с двумя миллионами баррелей нефти на борту при пересечении акватории у побережья Омана", - пишет издание.
По информации газеты, ВМС США в ближайшие дни планируют сопроводить около десяти судов, включая супертанкеры и контейнеровозы, через Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.