Рейтинг@Mail.ru
ВМС США возобновили сопровождение судов через Ормуз, утверждает WSJ - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 26.05.2026
ВМС США возобновили сопровождение судов через Ормуз, утверждает WSJ

WSJ: США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив

© REUTERS / StringerСуда проходят через Ормузский пролив
Суда проходят через Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© REUTERS / Stringer
Суда проходят через Ормузский пролив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военно-морские силы США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив.
  • В ближайшие дни ВМС США планируют сопроводить около десяти судов, включая супертанкеры и контейнеровозы, через Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Военно-морские силы США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Чиновники рассказали Wall Street Journal, что ВМС США сопроводили греческий супертанкер с двумя миллионами баррелей нефти на борту при пересечении акватории у побережья Омана", - пишет издание.
По информации газеты, ВМС США в ближайшие дни планируют сопроводить около десяти судов, включая супертанкеры и контейнеровозы, через Ормузский пролив.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Ормузский пролив будет открыт в рамках сделки США и Ирана, заявил Трамп
23 мая, 23:36
 
В миреСШАОрмузский проливИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала