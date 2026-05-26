Финансист посоветовала новую стратегию покупки валюты
02:17 26.05.2026
Финансист посоветовала новую стратегию покупки валюты

Финансист Марчук: накопления следует диверсифицировать между рублем, и валютой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Пункт обмена валюты в Москве
Пункт обмена валюты в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финансист Елена Марчук рассказала о новой стратегии покупки валюты.
  • Она считает, что наиболее рациональной стратегией сегодня выглядит постепенная диверсификация накоплений между рублем, иностранной валютой, депозитами, облигациями, золотом.
  • Марчук советует не делать ставку на одну валюту, так как рынок слишком волатилен.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Попытки "угадать" лучший курс для покупки доллара или евро все чаще проваливаются. О более разумном подходе агентству “Прайм” рассказала заместитель председателя правления АО "Национальный Банк Сбережений" Елена Марчук.
"Наиболее рациональной стратегией сегодня выглядит постепенная диверсификация. Речь о распределении накоплений между рублём, иностранной валютой, депозитами, облигациями, золотом. Чрезмерная концентрация в одной валюте делает сбережения уязвимыми", — пояснила эксперт.
По ее словам, рынок слишком волатилен, чтобы рассчитывать на "идеальный курс". Лучше покупать валюту регулярно небольшими суммами — это снижает риск ошибки из-за эмоций. Сама по себе валюта не гарантирует сохранность капитала, если купить её на пике паники. Марчук советует диверсифицировать сбережения и не делать ставку на одну валюту.
Национальный Банк Сбережений, Валюта, Экономика
 
 
