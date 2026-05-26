Гутерреш назвал Устав ООН лучшей надеждой человечества на мир - РИА Новости, 26.05.2026
17:45 26.05.2026
Гутерреш назвал Устав ООН лучшей надеждой человечества на мир

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Устав ООН — лучшая надежда человечества на мир.
  • Гутерреш отметил, что мир требует от СБ ООН действий, а не только слов.
ООН, 26 мая – РИА Новости. Устав ООН – лучшая надежда человечества на мир, заявил генсек Всемирной Организации Антониу Гутерреш.
"Устав остается лучшей надеждой человечества на мир. Но он силен ровно настолько, насколько сильна приверженность тех, кто отвечает за его соблюдение", – сказал он в ходе заседания Совбеза ООН.
Генсек отметил, что мир требует от СБ ООН действий, а не только слов.
Гутерреш также назвал устав Организации "руководством по выживанию для человечества".
