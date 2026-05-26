Врач назвал самую частую причину походов к докторам

Краткий пересказ от РИА ИИ Пациенты все чаще обращаются к врачам с жалобой на хроническую усталость, рассказал кандидат медицинских наук, хирург Самвел Багдасарян.

За усталостью может скрываться дефицит витаминов и микроэлементов, анемия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы щитовидной железы, депрессия или аутоиммунные процессы, рассказал эксперт.

Примерно у трети пациентов во время чекапов выявляются метаболические нарушения, которые до этого никак себя не проявляли. При этом метаболические нарушения, ранее характерные для возраста 40+, сегодня все чаще диагностируются у людей около 30 лет.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пациенты все чаще обращаются к врачам не с конкретной болезнью, а с жалобой на хроническую усталость, рассказал кандидат медицинских наук, хирург Самвел Багдасарян.

"Усталость стала одной из самых частых причин обращения к врачу. Примерно у трети пациентов во время чекапов выявляются метаболические нарушения, которые до этого никак себя не проявляли. Человек считал себя условно здоровым и не подозревал, что организм уже находится в состоянии системного сбоя", - заявил Багдасарян "Ленте.ру"

Во многом, отметил он, это связано с образом жизни, который стал восприниматься как норма. Хронический недосып, высокий уровень стресса, работа без полноценного восстановления постепенно истощают организм, напомнил врач.

Он добавил, что за усталостью может скрываться дефицит витаминов и микроэлементов, анемия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы щитовидной железы, депрессия или аутоиммунные процессы. Многие из этих состояний долгое время протекают почти без симптомов, но организм уже работает на пределе ресурсов, подчеркнул врач.