Врач назвал самую частую причину походов к докторам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пациенты все чаще обращаются к врачам с жалобой на хроническую усталость, рассказал кандидат медицинских наук, хирург Самвел Багдасарян.
- За усталостью может скрываться дефицит витаминов и микроэлементов, анемия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы щитовидной железы, депрессия или аутоиммунные процессы, рассказал эксперт.
- Примерно у трети пациентов во время чекапов выявляются метаболические нарушения, которые до этого никак себя не проявляли. При этом метаболические нарушения, ранее характерные для возраста 40+, сегодня все чаще диагностируются у людей около 30 лет.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пациенты все чаще обращаются к врачам не с конкретной болезнью, а с жалобой на хроническую усталость, рассказал кандидат медицинских наук, хирург Самвел Багдасарян.
"Усталость стала одной из самых частых причин обращения к врачу. Примерно у трети пациентов во время чекапов выявляются метаболические нарушения, которые до этого никак себя не проявляли. Человек считал себя условно здоровым и не подозревал, что организм уже находится в состоянии системного сбоя", - заявил Багдасарян "Ленте.ру".
Во многом, отметил он, это связано с образом жизни, который стал восприниматься как норма. Хронический недосып, высокий уровень стресса, работа без полноценного восстановления постепенно истощают организм, напомнил врач.
Он добавил, что за усталостью может скрываться дефицит витаминов и микроэлементов, анемия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы щитовидной железы, депрессия или аутоиммунные процессы. Многие из этих состояний долгое время протекают почти без симптомов, но организм уже работает на пределе ресурсов, подчеркнул врач.
Кроме того, по словам Багдасаряна, многие заболевания заметно "помолодели". Метаболические нарушения, ранее характерные для возраста 40+, сегодня все чаще диагностируются у людей около 30 лет, уточнил он.
