Трамп потребовал от Ирана уничтожить или передать США уран

ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть немедленно передан американской стороне для последующего уничтожения либо ликвидирован на месте или в ином приемлемом регионе при координации с Тегераном и под надзором атомного регулятора США.