Трамп потребовал от Ирана уничтожить или передать США уран

ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть немедленно передан американской стороне для последующего уничтожения либо ликвидирован на месте или в ином приемлемом регионе при координации с Тегераном и под надзором атомного регулятора США.
"Обогащенный уран ("Ядерная пыль!") будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации совместно и по согласованию с Исламской Республикой Иран, при этом комиссия по атомной энергии США или ее аналог выступят в качестве свидетелей данного процесса и события", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.