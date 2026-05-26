Трамп потребовал от Ирана уничтожить или передать США уран
01:04 26.05.2026 (обновлено: 01:10 26.05.2026)
Трамп потребовал от Ирана уничтожить или передать США уран

Дональд Трамп. Архивное фото
  • Президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана передать обогащенный уран американской стороне для последующего уничтожения.
  • Трамп также предложил вариант уничтожения урана на месте или в другой приемлемой локации при координации с Тегераном и под надзором атомного регулятора США.
ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть немедленно передан американской стороне для последующего уничтожения либо ликвидирован на месте или в ином приемлемом регионе при координации с Тегераном и под надзором атомного регулятора США.
"Обогащенный уран ("Ядерная пыль!") будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации совместно и по согласованию с Исламской Республикой Иран, при этом комиссия по атомной энергии США или ее аналог выступят в качестве свидетелей данного процесса и события", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В мире США Иран Тегеран (город) Дональд Трамп Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
