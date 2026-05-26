В Минздраве рассказали, что делать при укусе змеи

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. При укусе змеи необходимо отойти от нее на безопасное расстояние, запомнить время укуса и немедленно вызвать скорую помощь, следует из рекомендаций Минздрава РФ, которые изучило РИА Новости.
Согласно рекомендациям министерства, до приезда врачей также следует обездвижить конечность, снять все украшения и пить много воды.
Кроме того, при укусе змеи нельзя накладывать жгут, так как это вызывает омертвение тканей и может привести к ампутации. Также не стоит отсасывать яд ртом - это неэффективно и при ранах во рту приведет к отравлению. В рекомендациях отмечается, что нельзя прижигать место укуса - это вызывает омертвение тканей и не спасает от яда.
Попадание яда змеи в кровь может вызвать головокружение, слабость, тошноту, одышку, снизить артериальное давление и участить сердцебиение. В некоторых случаях нарушается дыхание, начинаются судороги, человек может потерять сознание. У людей с повышенной чувствительностью может развиться анафилактический шок.