До Украины не дошло, что играть с огнем нельзя, заявили в Госдуме
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
18:19 26.05.2026 (обновлено: 19:15 26.05.2026)
До Украины не дошло, что играть с огнем нельзя, заявили в Госдуме

Картаполов: Россия полагала, что до Киева дойдет, что нельзя играть с огнем

Киев
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия полагала, что до нынешнего руководства Украины дойдет, что "нельзя играть с огнем", но, к сожалению, не дошло, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя заявление МИД РФ.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
"Терпение закончилось. Мы полагали, что до нынешнего руководства Украины дойдет, что нельзя играть с огнем, но, к сожалению, не дошло. Мало того - оно скатилось в откровенный терроризм по отношению к нашему мирному населению", - сказал Картаполов "Парламентской газете".
Он отметил, что если раньше Россия как-то воздерживалась от постоянных ударов по Киеву, добровольно взяв на себя определенные обязательства, то теперь никаких обязательств нет.
"Безнаказанным это оставлять больше нельзя", - добавил глава думского комитета.
Говоря о центрах принятия решения, Картаполов предположил, что в данном случае подразумеваются заглубленные и защищенные пункты управления ВСУ, их родов войск, объединений, возможно, иных силовых структур и в том числе структур госуправления.
"Но нужно понимать, что они не в центре Киева находятся. Это скрытые, хорошо укрепленные пункты. И наша задача - выявлять их и вскрывать при помощи имеющегося вооружения", - уточнил он.
Также, по мнению политика, системные удары России будут продолжаться до тех пор, пока РФ ясно и четко не увидит перемены в официальной позиции руководства Украины, готовности сесть за стол переговоров - и не просто сесть, а безоговорочно принять те условия, о которых российская сторона уже неоднократно заявляла.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаАндрей КартаполовВооруженные силы УкраиныГосдума РФУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Пресс-центр
© 2026 МИА «Россия сегодня»
