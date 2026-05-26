До Украины не дошло, что играть с огнем нельзя, заявили в Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия полагала, что до руководства Украины дойдет, что "нельзя играть с огнем", но, к сожалению, не дошло, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия полагала, что до нынешнего руководства Украины дойдет, что "нельзя играть с огнем", но, к сожалению, не дошло, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя заявление МИД РФ.

В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве . Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.

"Парламентской газете". "Терпение закончилось. Мы полагали, что до нынешнего руководства Украины дойдет, что нельзя играть с огнем, но, к сожалению, не дошло. Мало того - оно скатилось в откровенный терроризм по отношению к нашему мирному населению", - сказал Картаполов

Он отметил, что если раньше Россия как-то воздерживалась от постоянных ударов по Киеву, добровольно взяв на себя определенные обязательства, то теперь никаких обязательств нет.

"Безнаказанным это оставлять больше нельзя", - добавил глава думского комитета.

Говоря о центрах принятия решения, Картаполов предположил, что в данном случае подразумеваются заглубленные и защищенные пункты управления ВСУ, их родов войск, объединений, возможно, иных силовых структур и в том числе структур госуправления.

"Но нужно понимать, что они не в центре Киева находятся. Это скрытые, хорошо укрепленные пункты. И наша задача - выявлять их и вскрывать при помощи имеющегося вооружения", - уточнил он.