"Нельзя игнорировать". Решение Украины вызвало резкую реакцию Израиля

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. МИД Израиля осудил перезахоронение на Украине главу "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Андрея Мельника, сотрудничавшего с нацистами.
"Нельзя игнорировать историческую правду и память жертв, убитых нацистами и их пособниками", — отмечается в заявлении в соцсети X.
На прошлой неделе останки Мельника эксгумировали в Люксембурге для последующего перезахоронения на Украине. На церемонии присутствовали представители офиса Владимира Зеленского, украинского МИД и Украинского института национальной памяти. По словам главы киевского режима, также идет работа по возвращению останков другого лидера ОУН* — Евгения Коновальца, который лично встречался с Адольфом Гитлером.
Боевое крыло ОУН* — "Украинская повстанческая армия" * — воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация