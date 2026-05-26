Рейтинг@Mail.ru
"Нельзя игнорировать". Решение Украины вызвало резкую реакцию Израиля - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 26.05.2026
"Нельзя игнорировать". Решение Украины вызвало резкую реакцию Израиля

МИД Израиля осудил перезахоронение лидера ОУН Мельника на Украине

© REUTERS / Thomas PeterКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Израиля осудил перезахоронение на Украине главы «Организации украинских националистов» Андрея Мельника.
  • В заявлении МИД Израиля в соцсети X говорится, что нельзя игнорировать историческую правду и память жертв, убитых нацистами и их пособниками.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. МИД Израиля осудил перезахоронение на Украине главу "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Андрея Мельника, сотрудничавшего с нацистами.
"Нельзя игнорировать историческую правду и память жертв, убитых нацистами и их пособниками", — отмечается в заявлении в соцсети X.
2-й Украинский фронт. Красноармейцы ведут бой за населенный пункт во время освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
"Сражались до 1964-го". Где Красная армия добивала нацистов после Победы
11 мая, 08:00
На прошлой неделе останки Мельника эксгумировали в Люксембурге для последующего перезахоронения на Украине. На церемонии присутствовали представители офиса Владимира Зеленского, украинского МИД и Украинского института национальной памяти. По словам главы киевского режима, также идет работа по возвращению останков другого лидера ОУН* — Евгения Коновальца, который лично встречался с Адольфом Гитлером.
При этом Зеленский назвал их "героями", которые якобы защищали идею независимости Украины, а теперь похоронены в разных странах, в том числе в Европе и Америке.
Боевое крыло ОУН* — "Украинская повстанческая армия" * — воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Это недопустимо". Произошедшее во Львове вызвало скандал в Польше
7 мая, 16:14
* Запрещенная в России экстремистская организация
 
В миреУкраинаИзраильЛюксембург (округ)Владимир ЗеленскийАндрей МельникАдольф ГитлерУкраинская повстанческая армияОрганизации украинских националистов* (ОУН)*Украинский институт национальной памяти
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала