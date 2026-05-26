"Меняет все": в ЕС заявили об истерике в Киеве из-за беседы Лаврова и Рубио - РИА Новости, 26.05.2026
03:28 26.05.2026
"Меняет все": в ЕС заявили об истерике в Киеве из-за беседы Лаврова и Рубио

Христофору: разговор Лаврова и Рубио взволновал режим в Киеве

© AP Photo / Evelyn Hockstein/Pool — Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио довел киевский режим до истерики.
  • Христофору отметил, что МИД России ранее уже предупреждал Украину, однако, как всегда, Киев решил проигнорировать это.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио довел киевский режим до истерики, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Срочные новости, которые уже вызвали истерику в Киеве. Только что состоялся разговор Лаврова и Рубио, в ходе которого Лавров рассказал своему американскому коллеге о новых ударах по центрам принятия решений. Это меняет все", — сказал он.
По словам эксперта, МИД России ранее уже предупреждал Украину, однако, как всегда, Киев решил проигнорировать это.
"Дипломатам выдали предупреждение, теперь вот дошло до гражданских. Кажется, грядет что-то действительно серьезное, поэтому, надеюсь, что хотя бы Рубио сможет достучаться до Киева", — добавил журналист.
Вчера МИД России предупредил о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве и призвал иностранных дипломатов как можно скорее покинуть украинскую столицу. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио привлек его внимание к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала и других граждан.
В ночь на 22 мая украинские дроны ударили по общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Здание обрушилось, погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
По словам Владимира Путина, атака не была случайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Российская армия в ответ нанесла удар по целям, связанным с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В миреКиевРоссияСШАСергей ЛавровМарко РубиоВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
