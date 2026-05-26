"Меняет все": в ЕС заявили об истерике в Киеве из-за беседы Лаврова и Рубио

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио довел киевский режим до истерики, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
По словам эксперта, МИД России ранее уже предупреждал Украину, однако, как всегда, Киев решил проигнорировать это.
"Дипломатам выдали предупреждение, теперь вот дошло до гражданских. Кажется, грядет что-то действительно серьезное, поэтому, надеюсь, что хотя бы Рубио сможет достучаться до Киева", — добавил журналист.
Вчера МИД России предупредил о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве и призвал иностранных дипломатов как можно скорее покинуть украинскую столицу. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио привлек его внимание к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала и других граждан.
В ночь на 22 мая украинские дроны ударили по общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Здание обрушилось, погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
По словам Владимира Путина, атака не была случайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Российская армия в ответ нанесла удар по целям, связанным с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".