Рейтинг@Mail.ru
В Европе предупредили о новом мощном ударе по Киеву - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 26.05.2026 (обновлено: 08:45 26.05.2026)
В Европе предупредили о новом мощном ударе по Киеву

L'AntiDiplomatico: Киев ждут трудные времена после заявления МИД России

© REUTERS / Thomas PeterКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянское издание L'AntiDiplomatico считает, что Украину ждут трудные времена после заявления МИД России о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве.
  • Автор отмечает, что Россия не просто предупреждает Украину о неизбежном возмездии за теракт в Старобельске, но и обращается к гражданским.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Украину ожидают трудные времена после заявления МИД России о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.
"Киевский режим готовится к трудным временам. Иностранцам рекомендуется покинуть страну. Украинцам рекомендуется держаться подальше от любых зданий, которые могут быть расценены как военные цели. На этот раз преступные, неустанные военные провокации Украины встретят мощный ответный удар", — говорится в материале.
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Вчера, 22:14
Как отмечает издание, Россия не просто предупреждает Украину о неизбежном возмездии за теракт в Старобельске, но и обращается к гражданским.
"Что отличает это заявление от многих других, так это предупреждение гражданскому населению. Впервые в таком тоне МИД России призывает "иностранных граждан, включая сотрудников дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть город", — пишет автор.
Взрыв в Киеве. 24 мая 2026 года - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Лавров сообщил Рубио о начале системных ударов по военным объектам в Киеве
Вчера, 21:13
Вчера МИД России предупредил о планах военных нанести удары по объектам ВПК в Киеве и призвал иностранных дипломатов как можно скорее покинуть украинскую столицу. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио привлек его внимание к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала и других граждан.
В ночь на 22 мая украинские дроны ударили по общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Здание обрушилось, погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
По словам Владимира Путина, атака не была случайной. Выжившие подростки рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. Российская армия в ответ нанесла удар по целям, связанным с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
Стихийный мемориал в знак траура по жертвам атаки ВСУ на Старобельск - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
МИД назвал атаку ВСУ на колледж свидетельством нацистской сущности Киева
Вчера, 16:38
 
В миреКиевУкраинаРоссияСергей ЛавровМарко РубиоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала