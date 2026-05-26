"Это все изменит". Евросоюз сделал Украине роковое предложение

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Киевские власти отказались от предложения канцлера ФРГ Фридриха Мерца вступить в ЕС на особых условиях. Зеленскому мало обещания европейцев вступить в войну на стороне Украины в случае агрессии. На что рассчитывает глава режима — в материале РИА Новости.

Новое платье короля

В письме председателю Совета ЕС Антониу Коште, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидису, который по ротации возглавляет сейчас Совет Европейского союза, Мерц изложил концепцию "ассоциированного членства" Украины.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Канцлер Германии Фридрих Мерц

Как сообщает Bloomberg, по мнению канцлера, такой формат обеспечит быструю интеграцию в общеевропейские структуры. Права голоса Киеву не предоставят, но позволят за всем наблюдать. И взносов пока платить не придется, а финансирование станет постепенно открываться — по мере приближения к стандартам ЕС.

Разумеется, внешняя политика Киева должна соответствовать этим стандартам в первую очередь. Действие статьи о взаимной обороне, закрепленной в Лиссабонском договоре, распространится и на Украину. Мерц полагает, что это послужит "существенной гарантией безопасности" и облегчит переговоры с Россией.

Полноправному вступлению в ЕС мешают "бесчисленные препятствия", но канцлер призывает не считать ассоциированный статус чем-то ущербным. Он выразил надежду, что Киев воспользуется открывшимися возможностями и максимально быстро выполнит все условия по интеграции. Этому посодействует "твердая политическая воля" обеих сторон.

© AP Photo / Omar Havana Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель

В Еврокомиссии подтвердили получение письма и пообещали его изучить. Но критика уже прозвучала.

"Я не видел этого предложения от господина канцлера. <…> Что касается самой инициативы, <…> полагаю, сейчас нет подходящей атмосферы в ЕС для таких шагов. Это моя позиция", — сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

А президент Европарламента Роберта Метсола, напротив, считает, что Украина уже проделала впечатляющую работу по выполнению требований ЕС и следует оперативно заняться не ассоциированной, а полноценной интеграцией.

Вовка в тридевятом царстве

Слухи о том, что для Украины разрабатывают особый план вступления в ЕС, подразумевающий много обязанностей и мало прав, ходят уже несколько месяцев. Однако киевские власти не раз подчеркивали: такие инициативы им неинтересны.

© AP Photo / Thomas Krych Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне

"Украине не нужно символическое членство в ЕС. Украина безусловно защищает Европу. И защищает Европу не символически, а реально: гибнут люди. <...> Мы защищаем общие европейские ценности. Я считаю, что мы заслуживаем полноправного членства в ЕС", — говорил Зеленский в апреле.

Теперь глава МИД Андрей Сибига высказался так: "Мы видим, что уже идут дискуссии, продолжается поиск модальности, как прийти к членству. Хорошо, пусть эти дискуссии имеют место, но они не могут подменить нашей стратегической позиции, а это — полноценное, полноправное членство в ЕС".

Между тем, несмотря на комплименты Метсолы, с выполнением европейских требований у Киева далеко не все гладко. В частности, из антикоррупционной стратегии на 2026-2030 годы власти исключили упоминание о независимости Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и признание государством заполитизированности процедуры назначения и увольнения генпрокурора.

Оловянный солдатик

Глава Украинского института политики Руслан Бортник полагает, что команда Зеленского не согласится на ассоциативное членство, так как это может превратиться в непреодолимое препятствие для полноценной интеграции.

"Киев навсегда оставят в европейском предбаннике. На бумаге это выглядит красиво, однако фактически мало чем отличается, например, от зоны свободной торговли. Пустят в дом, но не признают родственниками. <…> Для рядовых украинцев этого вполне достаточно, так как они получат право жить и работать в любой стране ЕС, но это не в интересах властей Украины", — рассуждает эксперт.

Украинский политолог Константин Бондаренко уверен, что и европейцы не согласятся так быстро открывать двери. "В Польше сейчас около двух миллионов украинских беженцев — и это проблема. Переселенцы не принимают польскую культуру, не учат язык — формируют собственные анклавы и надеются на польское гражданство. Варшава уже усложняет оформление паспортов", — отметил он.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Владимир Зеленский и Дональд Туск на церемонии подписания соглашения о взаимной безопасности в Варшаве

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов видит в предложении Мерца попытку предложить хоть какой-то выход из того тупика, в который зашли отношения ЕС и Киева.

"Во-первых, очевидно, что в ЕС много стран, не готовых голосовать за присоединение Украины. Во-вторых, пока продолжаются боевые действия, подобные разговоры вообще не имеют смысла. Любой политик, если поднимет эту тему, рискует вызвать на себя гнев сограждан. Вот Мерц и придумал вариант, который, как ему кажется, сгладит острые моменты. Но Зеленского это не устроит. Он прекрасно понимает, что ассоциативное членство — морковка для осла", — объясняет собеседник РИА Новости.