Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рекомендовали взвешивать риски при поездках в Уганду из-за Эболы - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:07 26.05.2026
Россиянам рекомендовали взвешивать риски при поездках в Уганду из-за Эболы

Посольство призвало россиян взвешивать риски при поездках в Уганду из-за Эболы

© AP Photo / Hajarah NalwaddaБольница Кибули в столице Уганды
Больница Кибули в столице Уганды - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© AP Photo / Hajarah Nalwadda
Больница Кибули в столице Уганды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российским туристам рекомендуется взвешивать риски при планировании поездок в Уганду из-за вспышки лихорадки Эбола.
  • Передвижение туристов по Уганде не ограничивается.
  • Выдача виз консульским отделом российского посольства в Уганде продолжается в обычном режиме.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российским туристам из-за вспышки лихорадки Эбола следует оценивать риски при планировании поездок в Уганду, в то же время передвижение туристов по стране не ограничивается, сообщило посольство РФ в Уганде.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бундибугио вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
"Передвижение туристов по стране не ограничивается. Выдача виз консульским отделом российского посольства продолжается в обычном режиме, оснований для ее прекращения на текущий момент нет. Вместе с тем российским туристам рекомендуется взвешивать возможные риски при планировании поездок в Уганду. Посольством принимаются надлежащие меры по обеспечению безопасности сотрудников дипмиссии", - сообщило посольство "Известиям".
Машины скорой помощи в городе Буниа, Демократическая Республика Конго - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Россия направит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола
18 мая, 06:15
 
УгандаРоссияДемократическая Республика КонгоРаспространение лихорадки Эбола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала