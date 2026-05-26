Россиянам рекомендовали взвешивать риски при поездках в Уганду из-за Эболы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российским туристам рекомендуется взвешивать риски при планировании поездок в Уганду из-за вспышки лихорадки Эбола.
- Передвижение туристов по Уганде не ограничивается.
- Выдача виз консульским отделом российского посольства в Уганде продолжается в обычном режиме.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российским туристам из-за вспышки лихорадки Эбола следует оценивать риски при планировании поездок в Уганду, в то же время передвижение туристов по стране не ограничивается, сообщило посольство РФ в Уганде.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бундибугио вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
"Передвижение туристов по стране не ограничивается. Выдача виз консульским отделом российского посольства продолжается в обычном режиме, оснований для ее прекращения на текущий момент нет. Вместе с тем российским туристам рекомендуется взвешивать возможные риски при планировании поездок в Уганду. Посольством принимаются надлежащие меры по обеспечению безопасности сотрудников дипмиссии", - сообщило посольство "Известиям".