02:53 26.05.2026 (обновлено: 03:04 26.05.2026)
Пентагон подтвердил удары по ракетным установкам и катерам в южном Иране

© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul MoradiВзрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран. Архивное фото
  • Пентагон подтвердил удары по ракетным установкам и катерам в южном Иране.
  • Американские военные утверждают, что атаковали объекты, чтобы защитить свои войска от угроз, исходящих от иранских сил.
ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Американские военные атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана, об этом заявили РИА Новости в Пентагоне.
"Сегодня американские силы нанесли удары в порядке самообороны в южной части Ирана, чтобы защитить наши войска от угроз, исходящих от иранских сил. Цели включали места пуска ракет и иранские лодки, пытавшиеся установить мины", — говорится в ответе официального представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитана первого ранга Тима Хокинса на запрос РИА Новости.
При этом военный заверил, что речь о прекращении перемирия не идет.
Ранее об ударах сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин, ссылаясь на заявление CENTCOM. Как утверждал телеканал со ссылкой на источники, в результате атаки якобы уничтожены два катера КСИР, а также позиция ЗРК.
Накануне вечером агентство Рейтер сообщило о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас. Их причина не называлась.
В понедельник госсекретарь США Марко Рубио заявил о хороших шансах на временное соглашение с исламской республикой по ядерному вопросу. До этого газета The Washington Post сообщала, что рамочное соглашение, пока не утвержденное иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. При этом в самой исламской республике информацию о готовности вывезти уран опровергли.
В воскресенье Дональд Трамп заявил, что стороны почти согласовали договоренности и скоро объявят о них. По данным СМИ, они могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в ближайшее время. Документ включает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие, а Штаты могут снять блокаду с портов.
Сообщалось, что Белый дом также отменит часть санкций, что позволит Ирану свободно продавать нефть. США готовы обсуждать и разморозку активов республики в течение 60 дней при принятии окончательного варианта соглашения.
