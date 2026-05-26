© AP Photo / IRNA/Mohammad Rasoul Moradi Взрыв на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран

Пентагон подтвердил удары по ракетным установкам и катерам в южном Иране

Американские военные утверждают, что атаковали объекты, чтобы защитить свои войска от угроз, исходящих от иранских сил.

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Американские военные атаковали ракетные установки и катера в южной части Ирана, об этом заявили РИА Новости в Пентагоне.

« "Сегодня американские силы нанесли удары в порядке самообороны в южной части Ирана, чтобы защитить наши войска от угроз, исходящих от иранских сил. Цели включали места пуска ракет и иранские лодки, пытавшиеся установить мины", — говорится в ответе официального представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитана первого ранга Тима Хокинса на запрос РИА Новости.

При этом военный заверил, что речь о прекращении перемирия не идет.

Ранее об ударах сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин, ссылаясь на заявление CENTCOM. Как утверждал телеканал со ссылкой на источники, в результате атаки якобы уничтожены два катера КСИР, а также позиция ЗРК.

Накануне вечером агентство Рейтер сообщило о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас. Их причина не называлась.

В понедельник госсекретарь США Марко Рубио заявил о хороших шансах на временное соглашение с исламской республикой по ядерному вопросу. До этого газета The Washington Post сообщала, что рамочное соглашение, пока не утвержденное иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. При этом в самой исламской республике информацию о готовности вывезти уран опровергли.

В воскресенье Дональд Трамп заявил, что стороны почти согласовали договоренности и скоро объявят о них. По данным СМИ, они могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в ближайшее время. Документ включает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие, а Штаты могут снять блокаду с портов.