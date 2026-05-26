Рябков рассказал об ожидаемой реакции США на решение об ударах по Киеву

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия надеется, что реакция США на решение Москвы в качестве ответной меры наносить удары по предприятиям ВПК в Киеве, будет ответственной, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что в состоявшемся накануне телефонном разговоре, госсекретарь США Марко Рубио внимательно воспринял все сигналы со стороны России, переданные ему главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Хочется надеяться, что реакция администрации на них будет ответственной", - сказал Рябков журналистам.