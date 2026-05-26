Рябков рассказал об ожидаемой реакции США на решение об ударах по Киеву

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия надеется, что реакция США на решение Москвы в качестве ответной меры наносить удары по предприятиям ВПК в Киеве, будет ответственной, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что в состоявшемся накануне телефонном разговоре, госсекретарь США Марко Рубио внимательно воспринял все сигналы со стороны России, переданные ему главой МИД РФ Сергеем Лавровым.