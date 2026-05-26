Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что международная пресса лжет, описывая удар ВСУ по колледжу в ЛНР.
- По ее словам, операция по спасению длилась 45 часов и 15 раз прерывалась, однако в международной прессе об этом говорится мало.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Международная пресса лжет, описывая удар ВСУ по колледжу в ЛНР, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"А о чем почему-то в международной прессе мало говорится, о том, что вся операция длилась 45 часов и 15 раз прерывалась, потому что они стреляли снова и снова. И сейчас, удивительно, я читаю раскладки, как будут еще лгать, отрицая, что это было совершенно не так. Сегодня прочитала, что, оказывается, там была военная база… Им просто уже больше нечего придумать - это факт", - сказала Лантратова журналистам.