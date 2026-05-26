Рейтинг@Mail.ru
США нанесли удары на юге Ирана - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 26.05.2026 (обновлено: 02:25 26.05.2026)
США нанесли удары на юге Ирана

ВС США нанесли удары на юге Ирана

© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald AllenИстребитель F-35A Lightning II ВВС США
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald Allen
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование США заявило, что американские военные нанесли удары на юге Ирана.
  • Среди целей ударов, как утверждается, — позиции для запуска ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины.
ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) заявило телеканалу Fox News, что американские военные нанесли удары на юге Ирана.
«
"Сегодня силы США нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил", — заявил представитель командования, чьи слова приводит в соцсети X журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
В Иране рассказали о деталях предварительной договоренности с США
24 мая, 10:12
В CENTCOM назвали целями ударов позиции для запуска ракет и "иранские катера, пытавшиеся установить мины".
Как утверждает телеканал со ссылкой на источники, в результате атаки якобы уничтожены два катера КСИР, и также позиция ЗРК. При этом подчеркивается, что данные удары якобы наносились в оборонительных целях, речь о прекращении перемирия не идет.
Ранее агентство Рейтер сообщило о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас. Их причина не называлась.
Скоростные катера КСИР - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
США и Иран подпишут меморандум о взаимопонимании на 60 дней, пишет Axios
24 мая, 06:37
В понедельник госсекретарь США Марко Рубио заявил о хороших шансах на временное соглашение с исламской республикой по ядерному вопросу. До этого газета The Washington Post сообщала, что рамочное соглашение, пока не утвержденное иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. При этом в самой исламской республике информацию о готовности вывезти уран опровергли.
В воскресенье Дональд Трамп заявил, что стороны почти согласовали договоренности и скоро объявят о них. По данным СМИ, они могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в ближайшее время. Документ включает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие, а Штаты могут снять блокаду с портов.
Сообщалось, что Белый дом также отменит часть санкций, что позволит Ирану свободно продавать нефть. США готовы обсуждать и разморозку активов республики в течение 60 дней при принятии окончательного варианта соглашения.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Трамп потребовал от Ирана уничтожить или передать США уран
01:04
 
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала