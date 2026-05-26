США нанесли удары на юге Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральное командование США заявило, что американские военные нанесли удары на юге Ирана.

Среди целей ударов, как утверждается, — позиции для запуска ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины.

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) заявило телеканалу Центральное командование США (CENTCOM) заявило телеканалу Fox News , что американские военные нанесли удары на юге Ирана.

« "Сегодня силы США нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана , чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил", — заявил представитель командования, чьи слова приводит в соцсети X журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.

В CENTCOM назвали целями ударов позиции для запуска ракет и "иранские катера, пытавшиеся установить мины".

Как утверждает телеканал со ссылкой на источники, в результате атаки якобы уничтожены два катера КСИР, и также позиция ЗРК. При этом подчеркивается, что данные удары якобы наносились в оборонительных целях, речь о прекращении перемирия не идет.

Ранее агентство Рейтер сообщило о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас. Их причина не называлась.

В понедельник госсекретарь США Марко Рубио заявил о хороших шансах на временное соглашение с исламской республикой по ядерному вопросу. До этого газета The Washington Post сообщала, что рамочное соглашение, пока не утвержденное иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. При этом в самой исламской республике информацию о готовности вывезти уран опровергли.

В воскресенье Дональд Трамп заявил, что стороны почти согласовали договоренности и скоро объявят о них. По данным СМИ, они могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в ближайшее время. Документ включает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие, а Штаты могут снять блокаду с портов.