Шикарные пляжи, древности и талассотерапия: летний отдых в Тунисе и Марокко

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Страны Северной Африки традиционно пользовались спросом у российских туристов, но после пандемии рейсов туда стало меньше. Сейчас из-за закрытия для путешественников государств Ближнего Востока Тунис и Марокко могут восстановить былую популярность. Там есть что посмотреть, где получить удовольствие от пляжного отдыха, желающим — освоить виндсерфинг. Как выбрать лучшие курорты, чем там заняться и сколько за это придется заплатить — в материале РИА Новости.

Плюсы Северной Африки

Расположенные на северо-западе Африки Марокко и на севере Тунис очень разные. И не столь массовые направления для россиян, как Турция или Египет.

Большой плюс — прямые перелеты. В Монастир — рейсы Nouvelair Tunisie из Москвы и Санкт-Петербурга. От аэропорта до Хаммамета — около часа езды.

Также из двух столиц в Марокко, в Касабланку, доставляет пассажиров национальный перевозчик Royal Air Maroc. Впрочем, до главного марокканского курорта — Агадира — еще 450 километров, то есть час займет внутренний перелет.

Визы в Марокко и Тунис не нужны, если вы проведете там менее 90 дней.

Тунис

"Эта страна исторически была направлением массового пляжного отдыха, во многом как более бюджетная альтернатива Египту. Но за последние годы рынок сильно изменился. Египет заметно обновил гостиничную базу: прошли масштабные реновации, появились качественные отели, усилился сервис, расширилась инфраструктура. Тунис же во многом остался на прежнем уровне, и значительная часть отельного фонда воспринимается как устаревшая", — говорит основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр.

При этом из-за ограниченной перевозки и нерегулярности программ цены уже не выглядят низкими. "Поэтому сейчас Тунис — скорее нишевое направление для тех, кто знает страну, любит ее климат и формат отдыха", — добавляет эксперт.

Спрос стабильный, подтверждают в "Интуристе", но мог бы быть больше, если бы были чартеры и о стране активнее рассказывали туроператоры. В основном отдыхают там поклонники системы "все включено" (таких — до 95 процентов), которые уже много раз были в Турции и Египте и хотят "что-то похожее, но другое", объяснили в пресс-службе.

Пляжи широкие, с белым песком, заход в море плавный, перечисляют в пресс-службе Xpress Travel. Туристическая инфраструктура развита, большинство гостиниц — на первой линии, в них есть аквапарки и центры талассотерапии. Прямой перелет — всего четыре часа. "Это ближайший зарубежный морской курорт, где пляжный сезон длится с мая по ноябрь", — подчеркнули в компании.

Основные зоны отдыха — Хаммамет, Сус, Монастир, Махдия, Джерба.

Неделя на двоих в "четверке" с перелетом и питанием "все включено" — от 160 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Xpress Travel.

Неделя в "четверке" с вылетом в конце мая обойдется в 235 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Интуристе".

Марокко

"Это не массовый пляжный продукт, а направление для более обеспеченного и опытного туриста, который ищет прежде всего впечатления, сочетание пляжа с большим путешествием", — говорит Майя Котляр.

Страна самобытная, яркая, с сильной культурой. "Туристы едут туда за атмосферой Марракеша, Феса, Касабланки, за гастрономией, восточным колоритом, океаном", — уточняет эксперт.

Кроме того, Марокко есть что предложить тем, кто любили экскурсионные туры в Европу. "В том же Марракеше, помимо завораживающих своими красками садов Мажореля и музея знаменитого кутюрье Ива Сен-Лорана, гости могут полюбоваться многочисленными дворцами, медресе, посетить музеи берберского искусства, крупнейший на Африканском континенте крытый базар со всевозможной утварью, текстилем, украшениями и обувью", — перечисляет PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.

Побережье Атлантического океана Марокко востребовано в летний период, однако из-за отсутствия прямых рейсов и чартеров до Агадира пока остается нишевым направлением, отметили в "Интуристе".

Кроме того, волн больше, чем в Тунисе, а часть отелей — на удалении от береговой линии, добавляют в Xpress Travel. Побережье в Агадире ценят виндсерферы.

Марокко — одно из дорогих направлений Северной Африки, отмечает Майя Котляр. "Туда едут туристы с более солидным бюджетом. Качественные отели, хорошие гиды и экскурсионная программа требуют средств. Цена сопоставима с известными курортами, а в ряде случаев заметно дороже Египта".