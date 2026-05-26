ЦБ считает акт Арбитражного суда по делу Euroclear справедливым

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России считает акт Арбитражного суда Москвы об обращении решения по делу Euroclear к немедленному исполнению справедливым, сообщил регулятор.
"Банк России считает судебный акт об обращении решения к немедленному исполнению справедливым, потому что суд учел не только сам факт длящегося нарушения, но и реальный риск того, что промедление с исполнением приведет к дальнейшему затягиванию восстановления нарушенных прав", - говорится в сообщении.