Трамп рассказал о результатах медобследования

"Только что прошел свой полугодовой медосмотр в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Все показатели в идеальном порядке. Спасибо замечательным врачам и персоналу! Возвращаюсь в Белый дом", - написал Трамп в соцсети Truth Social.