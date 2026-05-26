Трамп рассказал о результатах медобследования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп прошел полугодовой медосмотр в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.
- Никаких проблем со здоровьем у него не нашли.
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что плановый медосмотр, который он только что прошел, не выявил никаких проблем с его здоровьем.
"Только что прошел свой полугодовой медосмотр в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Все показатели в идеальном порядке. Спасибо замечательным врачам и персоналу! Возвращаюсь в Белый дом", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
