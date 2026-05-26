Трамп проведет встречу со своим кабинетом на фоне переговоров с Ираном
19:17 26.05.2026
Трамп проведет встречу со своим кабинетом на фоне переговоров с Ираном

© REUTERS / Evelyn Hockstein — Президент США Дональд Трамп
  • Президент США Дональд Трамп проведет встречу со своим кабинетом в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде.
  • На встрече будут обсуждаться недавние успехи администрации, включая достижения в сфере экономики и поддержки малого бизнеса, основные результаты работы целевой группы по борьбе с мошенничеством, внешняя политика и предстоящие в ноябре промежуточные выборы.
  • Место встречи может быть изменено из-за плохой погоды.
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет в среду встречу со своим кабинетом в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде на фоне приближения к решающему этапу в переговорах с Ираном, сообщила газета New York Post.
"Тема Ирана, вероятнее всего, будет доминировать в ходе дискуссии после того, как США нанесли удары по целям на юге этой страны", - указывается в сообщении.
Как ожидается, к Трампу присоединятся все члены кабинета, включая уходящую с поста директора национальной разведки Тулси Габбард.
Издание указывает, что Трамп редко посещает эту резиденцию. Подчеркивается также, что место нынешней встречи может быть изменено из-за погоды.
"Обычно Трамп летает в Кэмп-Дэвид на вертолете. Однако в Вашингтоне в минувшие дни шли дожди, из-за чего поездка может быть изменена", - отмечается в материале.
Предстоящая встреча кабинета станет 12-й с момента избрания Трампа в январе 2025 года. Как заявил представитель Белого дома, на ней будут обсуждаться "недавние успехи администрации, включая достижения в сфере экономики и поддержки малого бизнеса, основные результаты работы целевой группы по борьбе с мошенничеством, а также внешняя политика".
Кроме того, речь пойдет о предстоящих в ноябре промежуточных выборах.
Ранее иранский МИД обвинил США в нарушении перемирия, добавив, что Тегеран не оставит действия Вашингтона без ответа. Официальный представитель Центрального командования ВС США подтвердил РИА Новости, что американские военные атаковали ракетные установки и катера на территории южного Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
