СМИ: Трамп упомянул Авраамовы соглашения в беседе с главами исламских стран
03:42 26.05.2026
СNN: Трамп упомянул Авраамовы соглашения в беседе с главами исламских стран

  • Президент США Дональд Трамп упомянул Авраамовы соглашения в разговоре с главами мусульманских стран.
  • Трамп призвал мусульманские страны присоединиться к Авраамовым соглашениям.
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не уделял значительного внимания вопросу Авраамовых мирных соглашений в субботнем разговоре с главами мусульманских стран, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Трамп мимоходом упомянул Авраамовы соглашения во время разговора с региональными лидерами в субботу и призвал их страны присоединиться к ним, сообщил CNN источник, знакомый с ситуацией", - написала журналистка телеканала Дженнифер Ханслер в соцсети X.
Ранее портал Axios сообщал, что Трамп призвал ряд мусульманских стран присоединиться к Авраамовым мирным соглашениям с Израилем в случае, если Вашингтон достигнет сделки об урегулировании с Ираном.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название Авраамовые мирные соглашения.
