Синоптик рассказала, может ли в России образоваться торнадо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что торнадо не может образоваться в России.
- Торнадо — это явление, характерное для климата и природы США, в то время как в России возможны ураганы и смерчи.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Торнадо не может образоваться в России, поскольку это явление характерно исключительно для климата и природы США, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Торнадо – это сугубо американское явление, поэтому москвичи могут не переживать, что оно может пройти в столице и в России в целом. В различных СМИ можно встретить словосочетание "русский торнадо", но это только изыски журналистов", - объяснила синоптик.
Торнадо - это мощный атмосферный вихрь в виде воронки, который формируется при особом сочетании климатических условий, характерном в первую очередь для США. Смерч - это локальный атмосферный вихрь, который возможен в России (особенно на юге и Черноморском побережье), но не достигает масштаба и силы американского торнадо из-за различий в климате и рельефе.
Климатолог рассказал, как изменились зимы в России за 50 лет
17 января, 02:30