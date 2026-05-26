Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала, может ли в России образоваться торнадо - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:18 26.05.2026
Синоптик рассказала, может ли в России образоваться торнадо

Синоптик Паршина: торнадо не может образоваться в России из-за климата

© Артем Яхимович / ВКСмерч
Смерч - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Артем Яхимович / ВК
Смерч. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что торнадо не может образоваться в России.
  • Торнадо — это явление, характерное для климата и природы США, в то время как в России возможны ураганы и смерчи.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Торнадо не может образоваться в России, поскольку это явление характерно исключительно для климата и природы США, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Торнадо – это сугубо американское явление, поэтому москвичи могут не переживать, что оно может пройти в столице и в России в целом. В различных СМИ можно встретить словосочетание "русский торнадо", но это только изыски журналистов", - объяснила синоптик.
Паршина отметила, что климат и природа Америки отличаются от российских, поэтому в России возможны ураганы и смерчи, но не торнадо.
Торнадо - это мощный атмосферный вихрь в виде воронки, который формируется при особом сочетании климатических условий, характерном в первую очередь для США. Смерч - это локальный атмосферный вихрь, который возможен в России (особенно на юге и Черноморском побережье), но не достигает масштаба и силы американского торнадо из-за различий в климате и рельефе.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Климатолог рассказал, как изменились зимы в России за 50 лет
17 января, 02:30
 
РоссияСШААмерикаЛюдмила ПаршинаГидрометцентрПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала