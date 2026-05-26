Япония опровергла сообщения о переговорах с США по поставкам Tomahawk

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Япония отвергла сообщения о переговорах с США по возможной задержке поставок крылатых ракет Tomahawk.
- Глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил, что планы закупки ракет Tomahawk в период с 2025 по 2027 финансовый год не изменились.
ТОКИО, 26 мая — РИА Новости. Минобороны Японии отвергло сообщения о переговорах с США по возможной задержке поставок крылатых ракет Tomahawk, при этом признало риски при закупке вооружений за рубежом.
Британская газета Financial Times ранее сообщила, что власти США предупредили Японию о задержках при поставке 400 крылатых ракет Tomahawk на фоне восполнения боеприпасов, истощенных из-за кризиса на Ближнем Востоке.
"Факта проведения переговоров между мной и министром Хегсетом (по данному вопросу - ред.) в начале этого месяца не было", — заявил глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми на пресс-конференции, комментируя публикацию.
Он подчеркнул, что планы закупки Tomahawk пока не менялись.
"Что касается Tomahawk, на данный момент нет изменений в плане приобрести их в период с 2025 по 2027 финансовый год. Мы продолжим тесно взаимодействовать с США и работать над надлежащим приобретением", — сказал министр.
При этом Коидзуми признал, что зависимость от зарубежных поставок несет риски для оборонных закупок. Министр добавил, что в случае таких задержек Япония должна добиваться, чтобы они не повлияли на оборону страны, в том числе за счет корректировки способов применения вооружений. По его словам, именно поэтому Токио считает необходимым укреплять собственную производственную базу в оборонной сфере.
