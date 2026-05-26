Япония опровергла сообщения о переговорах с США по поставкам Tomahawk

ТОКИО, 26 мая — РИА Новости. Минобороны Японии отвергло сообщения о переговорах с США по возможной задержке поставок крылатых ракет Tomahawk, при этом признало риски при закупке вооружений за рубежом.

"Факта проведения переговоров между мной и министром Хегсетом (по данному вопросу - ред.) в начале этого месяца не было", — заявил глава Минобороны Японии Синдзиро Коидзуми на пресс-конференции, комментируя публикацию.

Он подчеркнул, что планы закупки Tomahawk пока не менялись.

"Что касается Tomahawk, на данный момент нет изменений в плане приобрести их в период с 2025 по 2027 финансовый год. Мы продолжим тесно взаимодействовать с США и работать над надлежащим приобретением", — сказал министр.