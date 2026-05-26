Пентагон может финансировать работу 66 тысяч терминалов Starlink в год

ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Выделяемые США средства на спутниковую связь на Украине позволяют обеспечивать работу до 66 700 терминалов Starlink, выяснило РИА Новости, изучив данные американских государственных контрактов.
При этом в ноябре 2025 года в силу вступило другое соглашение, действующее до 15 мая 2027 года. Его параметры идентичны "украинскому" контракту 2024 года, однако конечный получатель услуг в новом документе уже не раскрывается.
Стоимость стандартной подписки на один терминал составляет около 125 долларов в месяц, а расширенной - 318 долларов, следует из данных, которые приводило минцифры Польши в ответ на запрос украинских СМИ.
Исходя из этих расценок, выделяемый Пентагоном бюджет способен обеспечить работу около 66 700 терминалов в год по стандартному тарифу или примерно 26 200 терминалов по расширенному.
После того как администрация президента США Дональда Трампа свернула прямую военную помощь Украине, Штаты перевели поддержку спутниковой связи на механизм военных продаж Foreign Military Sale.