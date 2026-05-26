Сторонники оппозиции проводят протестное шествие в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 26 мая - РИА Новости. Более тысячи сторонников оппозиции проводят во вторник протестное шествие в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции перекрыли дорогу у здания первого корпуса Тбилисского государственного университета и начали шествие к зданию парламента. Протестующие с флагами и плакатами вышли на проезжую часть с территории университета, из-за чего движение транспорта в районе ограничено. Демонстранты передвигаются по проспекту Руставели. В шествии участвуют лидеры, члены и сторонники партий, входящих в "Альянс оппозиции", а также представители других оппозиционных сил.
Собравшиеся скандируют: "Свободу узникам режима!"
Как заявили организаторы акции, сегодняшнее мероприятие должно стать началом "новой волны протеста". Завершить шествие планируется у здания парламента, где ожидаются выступления политических лидеров.
Ранее во вторник представители "Альянса оппозиции" пытались доставить на проспект Руставели конструкции и оборудование для монтажа сцены, однако, по их словам, сотрудники МВД не позволили этого сделать.