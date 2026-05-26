Сторонники оппозиции проводят протестное шествие в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 26 мая - РИА Новости. Более тысячи сторонников оппозиции проводят во вторник протестное шествие в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости.

Как заявили организаторы акции, сегодняшнее мероприятие должно стать началом "новой волны протеста". Завершить шествие планируется у здания парламента, где ожидаются выступления политических лидеров.

Ранее во вторник представители "Альянса оппозиции" пытались доставить на проспект Руставели конструкции и оборудование для монтажа сцены, однако, по их словам, сотрудники МВД не позволили этого сделать.