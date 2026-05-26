В Татарстане при столкновении судна с понтоном погиб человек

УФА, 26 мая - РИА Новости. Один человек погиб, ещё один пострадал при столкновении маломерного судна с понтоном лодочной станции на реке ‎Кама в татарстанском Чистополе, сообщает ГУМЧС по региону.

‎По данным ведомства, на лодочной станции "Восток", расположенной по улице Затонской в городе Чистополь , произошло столкновение на Каме маломерного судна марки Wyatboat, на котором находились два человека, с металлическим понтоном лодочной станции.

"В результате произошедшего инцидента пострадали два человека. Мужчина 42 лет получил травмы и был госпитализирован. Тело второго мужчины 46 лет было передано сотрудникам правоохранительных органов для проведения дальнейших следственных действий",- сообщает главк.