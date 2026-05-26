20:38 26.05.2026
В зону СВО передали шевроны с образом Серафима Саровского

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Российские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителями Нижегородской области участникам специальной военной операции была передана партия маскировочного снаряжения.
  • В составе груза — антидроновые накидки и маскировочные сети, собранные по прямому запросу бойцов с передовой.
  • Среди вещей были также шевроны с образом Серафима Саровского, сделанные местными производителями и освященные Нижегородской митрополией.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая — РИА Новости. Партию маскировочного снаряжения и шевроны с образом Серафима Саровского передали участникам специальной военной операции от жителей Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Очередная партия гуманитарной помощи от законодательного собрания Нижегородской области доставлена в зону проведения специальной военной операции. Груз для военнослужащих подшефных частей собран по прямому запросу бойцов с передовой при активном участии депутатов, сотрудников аппарата регионального парламента, а также нижегородских производителей и добровольцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в составе груза - антидроновые накидки, которые позволяют бойцам стать незаметными для беспилотников, и маскировочные сети.
"Кроме того, бойцам были направлены специальные маскировочные накидки - так называемые "кикиморы", помогающие скрыть человека на местности. Особой посылкой стали шевроны с образом преподобного Серафима Саровского, которые сделаны местными производителями и освящены Нижегородской митрополией", - подчеркивается в сообщении.
Надежные людиНижегородская областьСерафим Саровский (Прохор Мошнин)
 
 
