В зону СВО передали шевроны с образом Серафима Саровского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая — РИА Новости. Партию маскировочного снаряжения и шевроны с образом Серафима Саровского передали участникам специальной военной операции от жителей Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Очередная партия гуманитарной помощи от законодательного собрания Нижегородской области доставлена в зону проведения специальной военной операции. Груз для военнослужащих подшефных частей собран по прямому запросу бойцов с передовой при активном участии депутатов, сотрудников аппарата регионального парламента, а также нижегородских производителей и добровольцев", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в составе груза - антидроновые накидки, которые позволяют бойцам стать незаметными для беспилотников, и маскировочные сети.
"Кроме того, бойцам были направлены специальные маскировочные накидки - так называемые "кикиморы", помогающие скрыть человека на местности. Особой посылкой стали шевроны с образом преподобного Серафима Саровского, которые сделаны местными производителями и освящены Нижегородской митрополией", - подчеркивается в сообщении.