Воробьев рассказал о системе поддержки ветеранов СВО в Подмосковье

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о функционировании в регионе системы комплексной поддержки участников и ветеранов СВО, а также их семей на заседании Совета при полпреде президента РФ в ЦФО, сообщила пресс-служба облправительства.

"Нет сомнений, что в каждом субъекте стараются делать все, чтобы заботу, внимание почувствовали те, кто вернулся из зоны боевых действий, получил инвалидность, кто нуждается в особой помощи, протезировании, а также их семьи. Мы благодарны президенту за создание Фонда "Защитники Отечества", который помогает решать самые разные вопросы. Нам удалось перевести в цифру то, что связано с бумагами, справками, выписками. Люди могут получать услуги, не выходя из дома или в любом из МФЦ. А благодаря решению министра обороны в наших многофункциональных центрах можно подавать заявления и на услуги Военно-социального центра Минобороны - выплаты мобилизованным, выплаты за ранение, компенсации инвалидам", - привели в пресс-службе слова Воробьева.

В сообщении отмечается, что в Подмосковье для участников СВО и их семьей, кроме 41 федеральной меры поддержки, действуют 36 региональных. Среди востребованных - денежные выплаты взамен получения земельного участка (более 3 тысяч человек в 2025 году), выплаты на ремонт жилья, зубопротезирование и другие меры. Оформить их можно через Госуслуги, в МФЦ или Фонде "Защитники Отечества". С 1 сентября 2025 года в Московской области заработала цифровая комплексная услуга "Защитники Отечества". По одному заявлению можно дистанционно получить 17 мер поддержки, включая бесплатный проезд, компенсацию ЖКУ и ОСАГО, выплаты на такси или за земельный участок. Кроме того, Московская область заключила соглашение с Военно-социальным центром Минобороны. Теперь не только ветераны, но и действующие военные могут подать заявление на получение услуг ВСЦ (выплат мобилизованным, за ранение, компенсаций инвалидам и других) во всех подмосковных МФЦ.

Воробьев рассказал, что в Подмосковье выстроена система реабилитации на базе пяти центров, где уже получили помощь почти 3,2 тысячи бойцов.

В центре постинтернатного сопровождения слепоглухих имени Мещерякова в Сергиевом Посаде, открытом при поддержке президента России, реабилитацию прошли 296 участников СВО из 75 регионов страны. В центре у них также есть возможность бесплатно получить профессию оператора колл-центра, мастера деревообработки, ИТ-специалиста, специалиста по социальной реабилитации. Кроме того, на базе учреждения реализуется 12 адаптивных спортивных направлений: волейбол сидя, адаптивный бокс, армрестлинг, водное поло, волейбол в воде, мини-футбол и другие. Тренеры, в том числе, готовят спортсменов в Паралимпийскую сборную.

В "Ясенках" в Подольске действуют 11 программ реабилитации, которые уже прошли 630 бойцов. Сделать это бесплатно могут не только они, но и их жены. Там установлено более 100 единиц современного оборудования, а в 2024 году открыли новый бассейн. В центре также бесплатно обучают бойцов вождению с ручным управлением.

В партнерстве с фондом "Защитники Отечества" в регионе работают два центра протезирования и реабилитации полного цикла "Протэкс-Центр" в Коломне и центр "Исток-Орто" во Фрязине. За все время помощь там получили более 2,2 тысячи участников СВО. Кроме того, в Электростали действует центр высокоинтенсивной реабилитации для бойцов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

"Мы понимаем, что реабилитация принципиально важна. Это помогает вернуть ребят к нормальной жизни. Кто-то реализует себя в спорте, кто-то - в муниципальном, государственном управлении. Спасибо за это федеральной программе "Время героев". Мы, со своей стороны, на региональном уровне все это подхватили. Ребята получают знания, реализуют свои амбиции. Наши предприятия привлекают их на работу", - добавил Воробьев.